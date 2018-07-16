Пеле: "Мне придется достать свои бутсы, если Мбаппе продолжит так играть"

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле похвалил форварда сборной Франции Кильяна Мбаппе, который был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2018. 19-летний футболист забил гол в финале турнира в ворота Хорватии (4:2).

"Если Кильян продолжит повторять мои рекорды, то, возможно, мне придется стряхнуть пыль со своих бутс", - написал Пеле в Твиттере.

Мбаппе стал вторым молодым игроком после Пеле, которому удалось забить гол в финале. Всего на его счету 4 гола на ЧМ-2018.