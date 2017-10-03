Павел Колобков: "План подготовки сборной к ЧМ-2018 был скорректирован"

Министр спорта Павел Колобков подчеркнул, что план подготовки сборной России к чемпионату мира-2018​ был скорректирован. По словам руководителя, это было сделано на основе анализа выступления команды на Кубке конфедераций-2017. Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

– Над подготовкой к чемпионату мира работают 15 федеральных министерств, 12 городов-хозяев, задействованы 34 региона, где располагаются базы для команд, – сказал Колобков. – На основе анализа выступления сборной на Кубке конфедераций был скорректирован план подготовки команды. Сейчас команда готовится к товарищеским матчам с Кореей и Ираном. Работа сборной ведется на федеральной базе в Новогорске. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)