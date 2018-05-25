Павел Колобков – о "третьей мировой" на ЧМ-2018: "Надеюсь, этой информацией заинтересуются правоохранительные органы Великобритании"

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал "СЭ" информацию о том, что британские фанаты собираются устроить "третью мировую" на чемпионате мира в России. О таких намерениях в интервью изданию Daily Star якобы сообщил анонимный английский хулиган.

– Третью мировую? Надеюсь, этими высказываниями заинтересуются правоохранительные органы Великобритании, – сказал Колобков. – Мы создадим отличные условия для всех болельщиков, которые действительно приедут поддерживать свои команды. Но если кто-то хочет нарушать закон, для этого существуют соответствующие органы – службы безопасности. Не сомневайтесь – все, кто хочет приехать болеть, будут чувствовать себя спокойно. (Игорь НОВИКОВ)

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