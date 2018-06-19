Патрис Эвра: "Если Роналду пригласит вас пообедать к нему домой, лучше откажитесь"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра вспомнил забавный эпизод из своего общения с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. Они играли вместе в "МЮ".

– Если Криштиану пригласит вас пообедать к нему домой, лучше откажитесь, – цитирует ITV Эвра. – Однажды после тренировки он пригласил меня. Я согласился. На столе был только салат, морепродукты и вода. Никакого сока или мяса. Я думал, что оно появится позже. Но нет. Роналду закончил есть раньше и начал тренироваться с мячом. Позвал меня. Но я ответил, что хочу закончить обед. Затем мы позанимались с мячом, и он пошел в бассейн, позвав меня. Поэтому я и говорю: не нужно принимать приглашение Роналду пообедать. Это настоящая машина, думающая только о тренировках.

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