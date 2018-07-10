Патрик Виейра: "Сборная Франции является фаворитом"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра считает Францию фаворитом в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Бельгии. Однако, он понимает, что игра будет сложной.

– Думаю, что сборная Франции является фаворитом, даже если ей предстоит очень сложный матч, – цитирует Goal Виейра. – Когда вы видите эту бельгийскую команду с отличными игроками, выступающими в крупнейших клубах, то уверены, что будет сложно, но я все еще вижу Францию победителем.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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