Паскаль Цубербюлер: "Акинфеев вполне может найти себе клуб"

Бывший вратарь "Байера" Паскаль Цубербюлер считает, что голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев способен продолжить карьеру в Европе. 47-летний швейцарец отметил, что в этом вопросе все будет зависеть от самого игрока.
– Акинфеев вновь доказал, что он – один из лучших вратарей Европы, – цитируют "Известия" Цубербюлера. – Он уверенно помогал своей команде в группе, а в матче 1/8 финала против команды Испании стал героем. Но мы и раньше по матчам ЦСКА в Лиге чемпионов знали класс этого вратаря. Если он захочет уехать в Европу, вполне может найти себе клуб.
Акинфеев в составе сборной России провел на ЧМ-2018 все пять матчей, отыграв один из них "на ноль". В послематчевых сериях пенальти против Испании и Хорватии из 10 ударов он отразил три.
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https://iz.ru/770268/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/letniaia-migratciia-rossiiskikh-futbolistov-zhdut-v-vedushchikh-ligakh-planety