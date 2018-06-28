Пак Джи Сун: "Корея достойно завершила чемпионат мира победой над Германией"

Бывший полузащитник сборной Кореи Пак Джи Сун считает, что его команда могла побороться за за выход в плей-офф чемпионата мира, если бы лучше сыграла со Швецией (0:1). Накануне, 27 июня, азиатская сборная обыграла Германию (1:0) и не позволила чемпионам мира-2014 пробиться в 1/8 финала турнира.

– Что скажете о выступлении сборной Кореи на этом чемпионате мира?

– Считаю, что футболисты нашей команды показали неплохой футбол в первых двух матчах и достойно завершили турнир победой над действующим чемпионом мира Германией, – цитируют "Известия" Пак Джи Суна. – К сожалению, в начале турнира у наших игроков не все получалось в атаке. В матче со Швецией они играли неплохо, но отличным их выступление назвать не могу. Да и гол в наши ворота с пенальти снизил настрой сборной Кореи.

– Пенальти был назначен заслуженно?

– Плохо, что так получилось, но хорошо, что ребята быстро забыли об этом эпизоде и в матчах с Мексикой и Германией проявили характер, достойно отыграв эти встречи. Жаль, что с Мексикой опять немного не хватило для успеха. В итоге весь свой потенциал мы показали только в матче с Германией. Если бы немного лучше показали себя против Швеции, могли выйти из группы.

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