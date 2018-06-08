Овечкин будет приглашен на матч открытия ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сказал, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в ближайшее время получит приглашение на матч открытия чемпионата мира-2018, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. В ночь на 8 июня форвард в составе "Кэпиталз" выиграл первый в карьере Кубок Стэнли.

– В ближайшее время мы будем связываться с Овечкиным по посещению им матча открытия, но точная информация станет известна чуть позже, – цитирует ТАСС Сорокина. – Сейчас не мешаем празднованию. Конечно, мы будем рады видеть его на игре Россия – Саудовская Аравия.

Представление Кубка Стэнли на мероприятиях чемпионата мира остается только на усмотрение Овечкина. Официально мы такого не планировали.

Матч открытия чемпионата мира состоится 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 18.00 по московскому времени. Сборная России, помимо матча с Саудовской Аравией, на групповом этапе турнира встретится с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Игры мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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