Отца Оби Микела похитили и пытали неделю

Полузащитник и капитан сборной Нигерии Джон Оби Микел заявил, что его отец был похищен перед матчем ЧМ-2018 со сборной Аргентины (1:2). По его словам, он узнал об этом за несколько часов до игры. При этом злоумышленники потребовали выкуп и угрожали футболисту, что убьют его отца, если он что-то расскажет.

Как отмечается, отца Оби Микела пытали и удерживали неделю. Вчера полиция Нигерии освободила мужчину, после чего о похищении узнали СМИ. Отметим, что Па Майкл Оби попал в руки похитителей во второй раз. Впервые это случилось в 2011 году - тогда его освободили через 10 дней.

– Я не знал, что делать, но в итоге решил, что я не могу подвести 180 миллионов нигерийцев, – цитирует Оби Микела goal.com. – Мне пришлось выкинуть все из головы и выйти на поле представлять свою страну. Они сказали мне, что убьют отца, если я расскажу об этом властям или кому-либо еще. Я не стал говорить об этом тренеру, потому что не хотел, чтобы моя проблема отвлекла всю команду перед таким важным матчем.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018