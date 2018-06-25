Оскар Табарес: "Уругвай - фаворит чемпионата мира? Давайте нажмем на тормоза"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес на пресс-конференции после победы в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира над национальной командой России (3:0) отметил, что соперник играл в очень хороший футбол, передает из Самары спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

- Ваша команда была сегодня очень сильна. Играли как фавориты, почти как чемпионы мира!



- Давайте все-таки нажмем на тормоза, - улыбнулся Табарес. - Мы удовлетворены результатом, которого добилась команда. Мы хотели улучшить свою игру. Проверили свои силы - и они, как вы видите, у нас есть. Россия не так сильно на нас давила, хотя она пыталась делать это.



Мы нажали на соперника в первом тайме и, думаю, могли забить еще больше. У нас все-таки недостаточно опыта, поэтому нам не удалось на контратаках реализовать свои возможности. Иногда во время голевых моментов неточно отдавали пасы. Нам надо улучшить этот компонент. Впереди матч 1/8 финала, и любая игра будет трудна.



- Кавани и Суарес оба забили. Это важно для дальнейших игр?



- Это очень важно. Важно, чтобы нападающие забивали. Они чувствуют себя комфортно, только когда забивают. Не говорю, что они должны играть как индивидуалисты. Просто забивающий форвард приносит команде очень большую пользу.



За ними есть и другие игроки - Макси Гомес, например, который тоже забивает. Думаю, и они внесут свой вклад в результативность.



- Люди всегда относятся к себе самокритично, и вы это делаете. Говорите: "Надо сыграть еще лучше". Но ведь Уругвай сегодня сыграл намного лучше, чем в первых двух матчах!



- Мы заняли первое место в группе. И крупно выиграли - 3:0. Хорошо, что нам не забили, это было очень важно. Иногда в конце устаешь, пропускаешь. Моя команда вся играла от штрафной до штрафной как единый коллектив. Мы выполнили план, который разработали и согласовали с игроками.



Слава богу, смогли завершить три атаки голами. Но давайте не будем забывать, что это был очень трудный матч. Россия играет не просто в очень хороший футбол, но и дома - весь стадион за нее! Очень рад, что это нас не отвлекло.

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