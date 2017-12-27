Оргкомитет "Россия-2018": "Уход Мутко не повлияет на подготовку к чемпионату мира"

Оргкомитет "Россия-2018" сообщил, что смена его председателя не повлияет на ход подготовки к чемпионату мира 2018 года. 27 декабря занимавший этот пост Виталий Мутко передал полномочия генеральному директору комитета Алексею Сорокину.

"Оргкомитет "Россия-2018" с сожалением принял новость о решении Виталия Мутко покинуть пост председателя организации, – приводит "Р-Спорт" текст пресс-релиза оргкомитета "Россия-2018". – Совмещать должность генерального директора и председателя оргкомитета "Россия-2018" с текущего момента будет Алексей Сорокин… Изменения в руководстве оргкомитета "Россия-2018" никак не скажутся на ходе подготовки ЧМ по футболу.

Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ. Наша цель остается неизменной – провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников".

Напомним, в начале этой недели Мутко приостановил свою деятельность на посту президента РФС. На исполкоме РФС исполняющим обязанности главы организации назначен Александр Алаев.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мирового первенства будут сыграны в Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.