Олич рассказал о своих обязанностях в сборной Хорватии

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич в интервью "СЭ" рассказал о своих обязанностях на посту помощника главного тренера сборной Хорватии.

- Что входит в ваши обязанности?

- Для Далича с самого начала было важно быстро наладить контакт с командой - и тут пригодилась моя помощь, потому что с большинством футболистов я играл вместе и был хорошо с ними знаком.

Мы все знали, что у нас отличная команда, но над внутренней атмосферой, которая не соответствовала высоким целям, нужно было поработать - это было первой задачей.

Думаю, мы хорошо с ней справились. Сейчас это видно - в сборной все играют друг за друга, борются за каждый мяч. Так будет и дальше. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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