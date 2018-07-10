Олег Веретенников: "Бельгия выиграет у Франции, 2:1 или 3:2"

Бывший нападающий "Ротора", один из лучших бомбардиров в истории российского футбола Олег Веретенников поделился прогнозом на полуфинал ЧМ-2018 Бельгия – Франция.

– Кто фаворит матча?

– Бельгийцы. Они более ярко провели матчи как на групповом этапе, так и в плей-офф. Плюс у них мощная атака, хотя то же самое можно сказать о сборной Франции – Мбаппе, Гризманн и Жиру очень сильны.

– Победитель этой пары будет фаворитом в финале. Согласны?

– Этот матч называют скрытым финалом, и я в принципе соглашусь. Мы увидим красивый футбол с обилием забитых голов. Мое мнение – бельгийцы победят.

– А счет?

– Победа Бельгии с перевесом в один мяч. Думаю, 2:1 или 3:2. (Константин КОЛМАКОВ)​