Олег Саленко: "Роналду и Месси в клубах одни, а в сборных другие совершенно"

Бывший нападающий сборной России, лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко отметил, что вылет сборных Португалии и Аргентины, в которых выступают Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно, с чемпионата мира не является неожиданностью. По его словам, это позволит раскрыться на турнире новым талантливым игрокам.

- Роналду и Месси в клубах одни, а в сборных другие совершенно, поэтому тут ничего страшного, - цитирует ТАСС Саленко. - Я уже до этого говорил, что команда Уругвая пройдет (португальцев), потому что у них сборная намного лучше, а аргентинцы ведь и из группы вышли с большими проблемами. Тут неожиданностей нет, здесь скорее наоборот пришло время других сборных, так как и немцы вылетели уже после группового этапа. Хорошие сборные у Уругвая, Бельгии, вот сейчас эти команды и будут претендовать на звание чемпионов мира.

Что касается игроков, то сейчас может открыться кто-то новый, а его звезда еще ярче засверкать, должен кто-то раскрыться. Думаю, что этот чемпионат мира должен стать турниром уругвайского нападающего Луиса Суареса. Французский форвард Килиан Мбаппе тоже может, конечно, но хочется, чтобы и кто-то из сборной России в сегодняшнем матче себя проявил тоже. Посмотрим, кто сможет, потому что есть перспективный Головин, хотя и испанцы ждут эту игру и понимают, что проблемы в их сборной тоже есть.

В испанской команде есть напряженности, у этой сборной Испании прошла смена поколений, ушли ведущие игроки, ее можно сейчас побеждать. Смена поколений сейчас везде, конечно, появляются новые футболисты, новые команды. Роналду уже не 15 лет, Месси тоже, и вот сейчас есть возможность выходить новым лицам. Думаю, что такие обязательно расцветут, особенно у французов и бельгийцев хороший набор игроков.

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