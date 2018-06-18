Ола Тойвонен: "Швеция лучше смотрелась на поле, наша победа заслуженная"

Нападающий сборной Швеции Ола Тойвонен выразил мнение, что команда заслуженно победила Корею (1:0) в матче чемпионата мира. Единственный гол был забит с пенальти, который назначили после использования системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
- Это был странный эпизод с нарушением на Классоне (который заработал пенальти. – Прим. "СЭ"). Но пенальти был назначен, и мы рады этому, ВАР сегодня нам помогла, - цитирует ТАСС Тойвонена. - В любом случае мы лучше смотрелись на поле и играли в более интересный футбол. У нас было больше шансов забить, наша победа заслуженная.
Напомним, шведам также предстоит сыграть командами Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).
Дополнительная информация
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Чемпионат мира 2018