Около 15 тысяч хорватов приедут на финал ЧМ-2018

От 10 до 15 тысяч болельщиков из Хорватии приедут на финал чемпионата мира-2018, в котором хорваты сыграют против Франции. Матч пройдет 15 июля на московском стадионе "Лужники".

- Как вы знаете, около 4 миллионов заявок на финал пришло от болельщиков, - цитирует ТАСС главу фан-клуба хорватской команды Томислава Милайса. - Могу сказать, что на финал приедут 10-15 тысяч хорватов. Сейчас все мои заботы связаны с тем, чтобы помочь людям достать билеты на этот матч.

Напомним, сборная Хорватии впервые в своей истории будет участвовать в финале чемпионата мира.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)