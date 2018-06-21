Оге Харейде: "Мы слишком часто теряли мяч в матче с австралийцами"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде - о матче ЧМ-2018 против сборной Австралии (1:1).

- Австралийцы создавали моменты, когда мы ошибались в обороне. Мы слишком часто теряли мяч, они контратаковали. Мы знали, что австралийцы хорошо организованы. Франция их обыграла 2:1, и не такая уж убедительная это была победа, - цитирует тренера "Р-Спорт". - Если критики говорят, что мы не играем в полную силу, пусть говорят, что хотят. Нашу игру я буду обсуждать не с критиками, а с игроками. О чем я говорил с судьей после матча? Андреаса Корнелиуса схватили за майку, он упал. Но он сильный парень, просто встал и побежал дальше. Я считаю, судья должен был назначать штрафной. Я просто спросил судью об этом моменте. Нам нужна как минимум ничья с французами. Австралийцы могут обыграть Перу, это вполне вероятно, но могут и проиграть. На данный момент мы первые в группе и после второго матча в нашей группе сегодня будем не ниже второго (места). Думаю, в Москве будет решающий матч, и я надеюсь, мы пройдем в 1/8 финала.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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