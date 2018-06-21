Оге Харейде: "Из-за VAR футбол теряет свой шарм"

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде после матча с Австралией (1:1) на ЧМ-2018 рассказал, что он думает об использовании арбитрами VAR.

- Пенальти был назначен справедливо. Но весь этот вопрос с VAR заключается в том, что есть люди где-то в России, может быть, принимающие решение, что надо пересмотреть тот или иной спорный момент, - цитирует специалиста "Р-Спорт". - Но когда случаются ситуации, где тоже нужно использовать VAR, они этого почему-то не делают. Кто принимает эти решения? Система была использована против нас, но непреднамеренно. Я считаю, футбол теряет свой шарм из-за этой системы. Не знаю, как VAR повлияет на будущее футбола.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018