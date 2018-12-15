00:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Неймар: "Все еще вспоминаю ЧМ-2018, который очень хотел выиграть"

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Капитан сборной Бразилии Неймар подчеркнул, что все еще переживает из-за того, что ему не удалось выиграть чемпионат мира-2018. Бразильцы на турнире дошли до четвертьфинала, где уступили Бельгии.

- Я все еще не забыл упущенные моменты и все еще вспоминаю чемпионат мира, который я очень хотел выиграть, - цитирует El Mundo Deportivo Неймара. - Я подходил к турниру с серьезной травмой, мне удалось ее залечить, но это не помогло. Ближайшие годы я хочу посвятить подготовке к следующему чемпионату мира в Катаре. 

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