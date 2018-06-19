Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустил тренировку после матча группового турнира ЧМ-2018 со Швейцарией (1:1). Во время игры форвард несколько раз получал болезненные удары по ногам, однако заявил, что серьезных травм не получил.

Как сообщает Le Figaro, Неймар пропустил тренировку, поскольку тренерский штаб опасается за его здоровье из-за жесткой игры оппонентов против нападающего. Отметим, что 22 июня Бразилия сыграет с Коста-Рикой.

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