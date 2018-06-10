Неймар эффектно догнал Ромарио по голам за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар отметился эффектным голом в товарищеском матче против Австрии (3:0). Форвард в штрафной с помощью финтов заставил защитника соперников потерять равновесие, после чего отправил мяч в "домик" вратарю Хайнцу Линднеру.

Этот мяч стал для Неймара 55-м в 85 играх за национальную команду. Таким образом, 26-летний нападающий догнал Ромарио в списке лучшим бомбардиров в истории команды. Теперь они делят третье место. Выше располагаются только Роналдо (62) и Пеле (77).

Сборная Бразилии завершила подготовку к чемпионату мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E, где сыграет с Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").

Neymar does know that defender has a family right? pic.twitter.com/LYI51jFwy1 – Brazil Football 🇧🇷 (@BrazilEdition) 10 июня 2018 г.

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