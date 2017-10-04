Неймар досрочно покинул тренировку после стыка с Паулинью

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар не смог завершить тренировку национальной команды, сообщает Sport.es. По информации источника, форвард получил травму в стыках с полузащитником "Барселоны" Паулинью и нападающим "Шаньдун Лунэн" Диегу Тарделли.

Отмечается, что борьба с соотечественниками не была жесткой, но Неймар ушел с занятия, после чего продолжил работать в тренажерном зале с Маркиньюсом и Фернандинью.

Напомним, до завершения отборочного турнира чемпионата мира 2018 года бразильцам, которые досрочно гарантировали себе участие в мировом первенстве, предстоит провести два матча. 5 октября подопечные Тите на выезде сыграют с Боливией, а 11 октября примут Чили.