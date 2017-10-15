Некоторые игроки сборной Чили считают предательством поведение Браво

Футболисты сборной Чили возмущены поведением своего вратаря Клаудио Браво и его семьи. После невыхода чилийцев на ЧМ-2018 голкипер подверг критике команду, а родные Браво рассказали о неподобающем поведении ряда игроков, которые в том числе злоупотребляли алкоголем.

– Браво сам не святой, и моральные уроки от его семьи неприемлемы, – цитирует El Mercurio одного из игроков сборной Чили, который не захотел раскрывать свою личность. – Внутренние темы должны оставаться в команде. А такое отношение со стороны семьи Браво, такие слова можно расценивать как предательство.