Назначены арбитры ВАР на матч Россия - Хорватия

Международная федерация футбола (ФИФА) назначила судей, которые будут работать с системой видеопомощи арбитрам (ВАР) во время субботних матчей 1/4 финала чемпионата мира-2018.

На матче Россия - Хорватия работай ВАР руководить будет итальянец Массимилиано Иррати, а помогать ему будут бразилец Смпиау, испанец Роберто Диас и итальянец Паоло Валери.

На матче Швеция - Англия руководить будет голландец Дэнни Маккеиле, а помогать ему будут чилиец Карлос Астроса и немцы Бастиан Данкерт и Феликс Цвайер.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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