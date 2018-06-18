Нападающий сборной Швеции Берг: "Пенальти в ворота Кореи был чистым"

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг считает, что пенальти, назначенный в ворота команды Кореи, был очевидным. Сегодня шведы обыграли корейцев со счетом 1:0, единственный гол был забит с пенальти защитником Андреасом Гранквистом.

- Не думаю, что дело только в нашем росте, - цитирует РИА Новости Берга. - Мы были лучшей командой сегодня. Были моменты и в первом тайме, и у меня в том числе. Мы показали на что способны, доминировали, шансов было много. Пенальти был чистым и очевидным. Без ВАР в таких случаях все понятно, но сегодня это было в нашу пользу.

Швеция выступает в группе F. Ей предстоит встретиться с командами Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).

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