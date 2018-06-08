Нападающий сборной Португалии: "Едем на ЧМ, чтобы победить"

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что его национальная команда хочет выиграть чемпионат мира-2018. 23-летний форвард признался, что португальская сборная зависит от Криштиану Роналду.

- Мы приедем на чемпионат мира, что выиграть его, - сказал Силва в интервью CNN. - Знаю, что это очень сложно, ведь в этом турнире будут принимать участие лучшие игроки мира. Криштиану Роналду сделал очень многое для нашей сборной, он является одним из лучших игроков в истории. Мы надеемся, что он будет в своей наилучшей форме и поможет команде достичь поставленных целей.

Сборная Португалии в рамках группового этапа чемпионата мира встретится с командами Испании (15 июня), Марокко (20 июня) и Ирана (25 июня).