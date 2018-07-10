На Уимблдоне зрителям разрешили смотреть матчи ЧМ-2018 на мобильных устройствах

Организаторы Уимблдона на фоне успешного выступления сборной Англии на чемпионате мира по футболу разрешили зрителям на центральном корте следить за матчами команды с помощью мобильных устройствах, сообщает Times со ссылкой Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета. Согласно традициям и правилам британского турнира "Большого шлема", на кортах и рядом с ними телефоны должны быть выключены – об этом гостей клуба предупреждают при входе на территорию клуба.

Поправки в правила были внесены после того, как сборная Англии впервые за 28 лет дошла до полуфинала мирового первенства. Завтра, 11 июля, команде предстоит сыграть с Хорватией. В зависимости от результата этой игры, "три льва" сыграют либо в матче за третье место (14 июля), либо в финале (15 июля).

– Если болельщики не мешают остальным получать удовольствие от игры в теннис, наблюдая за матчем без звука или в наушниках, в этом нет ничего страшного, – заявил исполнительный директор Всеанглийского клуба Ричард Льюис. – Уверен, все понимают это.

При этом, представители организаторов Уимблдона подчеркнули, что финал ЧМ-2018 не будет транслироваться на экранах на территории клуба. Это решение не будет изменено, даже если одним из его участников станет сборная Англии.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь