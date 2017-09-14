На стадионе ЧМ-2018 в Волгограде засеяли газон

На стадионе "Волгоград Арена" рабочие засеяли газон, сообщает "Интерфакс". Для поля использовано 750 кг смеси нескольких сортов травы. Взойдет она через 1-2 недели, в зависимости от погодных условий. После всхода травы будет осуществляться комплекс агротехнических мероприятий по уходу за газоном - полив, стрижка, подкормка минеральными удобрениями, а также дополнительное освещение. Как только сформируется корневая система поля, его прошьют полимерным волокном.

Параллельно на "Волгоград Арене" ведутся другие работы. Уже установлено более 50 процентов кровельного покрытия из полимерных материалов, продолжается установка зрительских кресел на трибуны, ведется монтаж инженерных систем и оборудования, внутренние отделочные работы и витражное остекление арены и входных групп, а также благоустройство территории.

В строительстве стадиона задействовано более 2000 человек, работы ведутся круглосуточно. Стадион в Волгограде примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.