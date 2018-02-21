На "Самара Арене" установлены информационные табло

На стадионе чемпионата мира-2018 в Самаре установлены два информационных табло, сообщает официальный твиттер строительной компании "Спорт-Инжиниринг". Сейчас рабочие приступают к их тестированию.

Вокруг арены продолжается монтаж системы контроля, установлено еще 14 турникетов.

На самарском стадионе установлены оба информационных табло! Сейчас полным ходом идет тестирование. Экраны расположены друг напротив друга под крышей стадиона по коротким сторонам футбольного поля. А вокруг арены продолжается монтаж системы контроля. Установлено еще 14 турникетов. pic.twitter.com/p628BBKR4Y – Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 20 февраля 2018 г.

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).