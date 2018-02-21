17:01 21 февраля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На "Самара Арене" установлены информационные табло


На стадионе чемпионата мира-2018 в Самаре установлены два информационных табло, сообщает официальный твиттер строительной компании "Спорт-Инжиниринг". Сейчас рабочие приступают к их тестированию. 

Вокруг арены продолжается монтаж системы контроля, установлено еще 14 турникетов.

В Самаре пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), ДанияАвстралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля). 

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