На границе с Польшей задержали девять африканцев с Fan ID

Десять африканцев были задержаны польскими пограничниками при попытке пересечения границы с Россией, сообщается на сайте Варминско-Мазурского пограничного управления Польши. У девяти из них на руках были паспорта болельщика (Fan ID), благодаря которым они попали на территорию России. Этот документ не только дает право на посещение матчей чемпионата мира, при наличии билета, но и позволяет в безвизовом режиме въезжать в РФ.

Отмечается, что нарушителями оказались мужчины в возрасте от 22 до 31 года. Семь из них - граждане Марокко, двое —Алжира, один – Йемена. Они были передали российской стороне.

Ранее пограничники Финляндии сообщали о попытке нескольких иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, попасть в Финляндию и попросить там убежища. Среди них были граждане Нигерии и Марокко.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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