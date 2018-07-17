Музеи Москвы по Fan ID посетили 23 тысячи человек

Музеи Москвы во время чемпионата мира с помощью паспорта болельщика (Fan ID) посетили более 23 тысяч человек, сообщает официальный сайт столичного мэра. Владельцы этого документа получали скидку на вход в размере 50 процентов.

Фан-зону ЧМ-2018 в Москве посетили более 1,9 миллионов человек

- Туристы интересовались как естественно-научными, так и художественными и историческими музеями Москвы, - сказал генеральный директор агентства "Мосгортур" Василий Овчинников. - В топ-5 городских музеев вошли Музей космонавтики (более 16 тысяч посещений), Музей современного искусства (более 1,6 тысячи посещений), музей-заповедник “Царицыно” и Музей Москвы (более тысячи посещений в каждом), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник “Коломенское” (почти 700 посещений).

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем мирового первенства стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию (4:2).

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