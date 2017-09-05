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19:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мутко прервал визит на объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге "по служебной необходимости"


Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прервал свой визит на объекты чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге, сообщает "Р-Спорт". Как пояснили в аппарате заместителя председателя правительства, причиной стала служебная необходимость.

"Вице-премьер прервал свой визит в Екатеринбурге по объектам чемпионата мира-2018 в связи со служебной необходимостью. Работа по координации подготовки регионов к турниру продолжается в штатном режиме – в ближайшее время Виталий Мутко проведет очередное еженедельное совещание с руководителями регионов, принимающих матчи чемпионата мира", - говорится в заявлении аппарата вице-премьера.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170905/1125302233.html

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