Мутко прервал визит на объекты ЧМ-2018 в Екатеринбурге "по служебной необходимости"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прервал свой визит на объекты чемпионата мира-2018 в Екатеринбурге, сообщает "Р-Спорт". Как пояснили в аппарате заместителя председателя правительства, причиной стала служебная необходимость.

"Вице-премьер прервал свой визит в Екатеринбурге по объектам чемпионата мира-2018 в связи со служебной необходимостью. Работа по координации подготовки регионов к турниру продолжается в штатном режиме – в ближайшее время Виталий Мутко проведет очередное еженедельное совещание с руководителями регионов, принимающих матчи чемпионата мира", - говорится в заявлении аппарата вице-премьера.