Московское метро после матча Сербия – Бразилия будет работать до 3.00

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сказал, что столичный метрополитен и МЦК будут работать до 3.00 в ночь с 27 на 28 июня, сообщает агентство "Москва". Это связано с проведением в городе матча чемпионата мира между сборными Сербии и Бразилии.

Ликусутов отметил, что это сделано для того, чтобы болельщики, которые будут смотреть игру на стадионе, на фестивале болельщиков на Воробьевых горах, в барах или в гостях, могли спокойно добраться домой после завершения встречи.

По словам чиновника, также работа подземки и МЦК будет продлена в ночь с 3 июля на 4 июля (игра 1/8 финала на стадионе "Спартак") и с 11 июля на 12 июля (матч 1/4финала на стадионе "Лужники").

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