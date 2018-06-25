Министр спорта России: "У нас есть договор о сотрудничестве с Уругваем, который будет продлен после чемпионата мира"

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что действующий договор о сотрудничестве с министерством спорта Уругвая будет продлен по окончанию чемпионата мира-2018.

- Очень приятно, что у нас есть такой партнер, как Уругвай, мы находимся в тесных отношениях, - цитирует ТАСС Колобкова. - У нас есть договор о сотрудничестве, который будет продлен после чемпионата мира. Будем обсуждать вопросы сотрудничества не только с Уругваем, но и всей Латинской Америкой. Нам интересна система подготовки футболистов Уругвая, там каждые пять лет появляются топовые футболисты, нам есть что обсудить".

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