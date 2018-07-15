Министр спорта Белоруссии удивлен, что его команды нет на ЧМ-2018

Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук выразил сожаление тем фактом, что сборная этой страны не смогла принять участие в чемпионате мира-2018. По его словам, белорусы могли бы играть не хуже хорватов.

- Смотришь чемпионат мира, который проходит в России, сидишь и думаешь: а почему наших футболистов там нет? - приводит sport.tut.by слова Ковальчука. - На хорватов смотрим, за россиян болеем, за другие команды болеем. А у нас что, люди хуже?

В Хорватии проживает 4 миллиона человек, а у нас почти 10. Так что, наша команда не могла бы представлять страну на чемпионате мира и достойно выступать? Могли бы, наверное. Но где-то недорабатываем.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)