Милан Обрадович: "Россия изменилась к лучшему, стала раз в 10 красивее"

Помощник главного тренера сборной Сербии, бывший защитник "Локомотива" Милан Обрадович сказал, что его коллеги из национальной федерации футбола называют чемпионат мира-2018 лучшим в истории с точки зрения организации. Также он поблагодарил россиян за то, что те поддерживали его команду.

Сборная Сербии не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018, заняв третье место в группе E. В этом квартете они сыграли с Коста-Рикой (1:0), Швейцарией (1:2) и Бразилией (0:2).

– Россия изменилась к лучшему, стала раз в 10 красивее. Я очень рад, что вернулся, у меня остались очень хорошие воспоминания, – цитирует ТАСС Обрадовича. – Надеюсь, мне еще удастся сюда попасть, например если наши команды встретятся в одном из отборочных турниров.

Для меня это первый чемпионат мира, так что мне сложно сравнивать нынешний турнир с предыдущими. Но я разговаривал с ребятами из руководства федерации, которые побывали уже на трех-четырех чемпионатах мира. Они говорят, что турнир в России – лучший с точки зрения организации.

Даже когда мы гуляли по Москве, я почувствовал эту связь с вашим народом, это даже сложно объяснить словами. Хочу поблагодарить вас за то, как вы нас встретили, как относились к нам и поддерживали.

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