Михаэль Скиббе: "Хорватия играет в оборонительный футбол, но и Греция так умеет. Посмотрим, что случится на поле"

Главный тренер сборной Греции Михаэль Скиббе отметил, что рад тому, что его команда добралась до стыковых матчей чемпионата мира-2018, где сыграет с Хорватией. Он также добавил, что вторая домашняя встреча может стать для греков небольшим преимуществом.

– Рад, что Греция в принципе достигла стыковых матчей. Хорватия – тяжелая команда, которая показывает оборонительный футбол, – сказал в эфире FIFA TV Скиббе. – Но мы тоже умеем так играть. Посмотрим, что случится на поле.

Да, второй матч проведем дома. Это всегда может быть чуть лучше для команды. Можно выбрать более оборонительную тактику, опираясь на результат первой игры. Так что это может быть нашим маленьким преимуществом.

Напомним, первая стыковая встреча пройдет 9-11 ноября, ответная – 12-14 ноября.

Жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2018. Как это было