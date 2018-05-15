МИД Германии подтвердил предоставление визы Зеппельту

МИД Германии подтвердил предоставление немецкому журналисту Хайо Зеппельту визы в Россию для работы на чемпионате мира-2018. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас назвал у себя в Твиттере это событие промежуточным успехом.
- Промежуточный успех: российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий, - написал Маас.
Ранее немцу, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.
Zwischenerfolg: Russische Seite hat uns soeben mitgeteilt, dass @hajoseppelt zumindest zur WM einreisen kann. Setzen uns weiter für freie Berichterstattung ein.– Heiko Maas (@HeikoMaas) 15 мая 2018 г.
ФИФА ждет информации от российских властей по делу Зеппельта, которому отказали в визе
Thomas_Boy_
Молчи, мовсисянка-кретин. Что ты понимаешь в Большой Политике, долбень? Замануха идет. Чтобы не испужался.
16:04
Тропическая гемангиома Мовсисяна
Томас Гей таки выбил своему бойфренду визу бггг)))
16:02
blue-white!
Давай, Зеппельт, приезжай. Здесь ты и останешься навечно!)))))
16:02
Thomas_Boy_
Добро пожаловать, Хайо!
15:57
karlikf1
Как это так, а почему ему дали визу? Вы что творите там в МИДе? Вон его, за шкирку и увесистого пендаля!
15:55
serzheo
Где он жить будет, интересно...
15:54
spetrov
Там, говорят, СК его заодно намерен допросить. Гришу бы еще затащить.
15:53
gruzovik62
Zwolle- наверное алименты родченкову.
15:52
Бронзовый Солдат
заднеприводный хайка мужа себе приехал искать)))
15:49
kaop44
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
15:45
Zwolle
Да, наверное, где-то после пересечения границы под белы рученьки и в суд препроводят. Там же вроде какое-то дельце на него открыто.
15:44
gruzovik62
а не известно каким рейсом прилетает этот мудак?
15:36
ЗИНКА ЛЮБИТ ПЯТЬ
и зачем этого ублю-ка пустили?
15:35
shpasic
пусть теперь только попробует не приехать)
15:34
shur
Кирпич нечаянно упадет.
15:33