МИД Германии подтвердил предоставление визы Зеппельту

МИД Германии подтвердил предоставление немецкому журналисту Хайо Зеппельту визы в Россию для работы на чемпионате мира-2018. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас назвал у себя в Твиттере это событие промежуточным успехом.

- Промежуточный успех: российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий, - написал Маас.

Ранее немцу, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

Zwischenerfolg: Russische Seite hat uns soeben mitgeteilt, dass @hajoseppelt zumindest zur WM einreisen kann. Setzen uns weiter für freie Berichterstattung ein. – Heiko Maas (@HeikoMaas) 15 мая 2018 г.

ФИФА ждет информации от российских властей по делу Зеппельта, которому отказали в визе