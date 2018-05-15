15:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

МИД Германии подтвердил предоставление визы Зеппельту

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МИД Германии подтвердил предоставление немецкому журналисту Хайо Зеппельту визы в Россию для работы на чемпионате мира-2018. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас назвал у себя в Твиттере это событие промежуточным успехом.

- Промежуточный успех: российская сторона проинформировала нас только что, что Хайо Зеппельт по крайней мере сможет приехать на ЧМ. Продолжим выступать за свободное освещение событий, - написал Маас.

Ранее немцу, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

ФИФА ждет информации от российских властей по делу Зеппельта, которому отказали в визе

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Thomas_Boy_

Молчи, мовсисянка-кретин. Что ты понимаешь в Большой Политике, долбень? Замануха идет. Чтобы не испужался.

16:04

Тропическая гемангиома Мовсисяна

Томас Гей таки выбил своему бойфренду визу бггг)))

16:02

blue-white!

Давай, Зеппельт, приезжай. Здесь ты и останешься навечно!)))))

16:02

Thomas_Boy_

Добро пожаловать, Хайо!

15:57

karlikf1

Как это так, а почему ему дали визу? Вы что творите там в МИДе? Вон его, за шкирку и увесистого пендаля!

15:55

serzheo

Где он жить будет, интересно...

15:54

spetrov

Там, говорят, СК его заодно намерен допросить. Гришу бы еще затащить.

15:53

gruzovik62

Zwolle- наверное алименты родченкову.

15:52

Бронзовый Солдат

заднеприводный хайка мужа себе приехал искать)))

15:49

kaop44

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

15:45

Zwolle

Да, наверное, где-то после пересечения границы под белы рученьки и в суд препроводят. Там же вроде какое-то дельце на него открыто.

15:44

gruzovik62

а не известно каким рейсом прилетает этот мудак?

15:36

ЗИНКА ЛЮБИТ ПЯТЬ

и зачем этого ублю-ка пустили?

15:35

shpasic

пусть теперь только попробует не приехать)

15:34

shur

Кирпич нечаянно упадет.

15:33

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