Месси не включил Роналду в список лучших игроков ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не включил форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду в список лучших игроков чемпионата мира-2018.

- У Бразилии есть Неймар и Филиппе Коутинью, - цитирует 30-летнего артентинца Mundo Deportivo. - За сборную Испании выступают Андрес Иньеста и Давид Сильва. У Германии нет звездных игроков, но все вместе они сильны. В составе Бельгии можно отметить Эдена Азара и Кевина Де Брейне. Лучшие игроки сборной Франции - Антуан Гризманн и Кильян Мбаппе. На этом турнире мы увидим много хороших игроков.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.