Месси не стал общаться с болельщиками после тренировки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отказался от общения с российскими болельщиками после тренировки, сообщает RT. Фанаты ждали аргентинцев около гостиницы, где проживает сборная.

После возвращения с тренировки Месси, как и другие игроки, не стал подходить к болельщикам и проследовал в отель.

Напомним, сборная Аргентины в понедельник начала тренировочный сбор в Тушино на новой базе "Спартака" для подготовки к товарищеским матчам с Россией и Нигерией. Игра с россиянами пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с нигерийцами состоится 14 ноября в Краснодаре.

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