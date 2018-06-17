"Меня удивил результат матча против Саудовской Аравии". Дель Боске - о сборной России

Известный тренер Висенте Дель Боске, который привел сборную Испании к победе на чемпионате мира 2010, прокомментировал игру сборной России в первом матче чемпионата мира. Российская команда в группе A выиграла у команды Саудовской Аравии 5:0.



- Признаюсь честно – меня удивил результат матча против Саудовской Аравии. Точнее, удивило то, какой гигантской может быть разница между двумя командами на таком турнире. Итог встречи более чем успешен для России, счет закономерен, но мне такой разрыв в классе не кажется чем-то нормальным на чемпионате мира. Неплохо смотрелся наш Черышев – усилил игру со скамейки, забил два мяча. Да, он был хорош. Но, прежде чем раздавать авансы остальным российским футболистам и отправлять их в европейские клубы, давайте подождем до конца чемпионата. Например, Головин – индивидуально очень сильный игрок, такие всегда привлекают к себе внимание и это оправданно. Но говорить предметно можно будет, когда все закончится. (Егор БЫЧКОВ)



Полное интервью Висенте Дель Боске

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Сборная России на чемпионате мира по футболу