Мексиканские авиалинии снизили цены на полеты в Корею. За победу над Германией

Компания Aeromexico сделала приятный сюрприз своим клиентам, которые намерены отправиться в Корею. Авиаперевозчик снизил на 20 процентов цены на рейсы в эту страну. Тем самым авиалинии поблагодарили Корею за победу над Германией (2:0).

В последнем туре группового турнира чемпионата мира-2018 Мексика проиграла Швеции (0:3). В том случае, если бы немцы обыграли корейцев, то мексиканская команда покинула бы турнир. Команда Йоахима Лева проиграла и уступила второе место Мексике, которая в 1/8 финала сыграет с Бразилией.