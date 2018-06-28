Мексиканские авиалинии снизили цены на полеты в Корею. За победу над Германией

Компания Aeromexico сделала приятный сюрприз своим клиентам, которые намерены отправиться в Корею. Авиаперевозчик снизил на 20 процентов цены на рейсы в эту страну. Тем самым авиалинии поблагодарили Корею за победу над Германией (2:0).
В последнем туре группового турнира чемпионата мира-2018 Мексика проиграла Швеции (0:3). В том случае, если бы немцы обыграли корейцев, то мексиканская команда покинула бы турнир. Команда Йоахима Лева проиграла и уступила второе место Мексике, которая в 1/8 финала сыграет с Бразилией.
¡Te amamos Corea! Nuestros vuelos de México a Corea tienen 20% de descuento. #VolamosConTodo #GraciasCorea https://t.co/vCVAlmJ3Hl pic.twitter.com/i8WJWJV8wE– Aeroméxico (@Aeromexico) 27 июня 2018 г.
- Сборная Германии (Футбол)
- Йоахим Лев
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Швеции (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)