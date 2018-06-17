Мексиканкам, попавшим под такси в Москве, ничто не угрожает

Как сообщили "СЭ" в посольстве Мексики в России две гражданки страны, пострадавшие накануне при наезде такси на пешеходов в центре Москвы, чувствуют себя хорошо.

В аварии они получили легкие травмы и не были госпитализированы. Напомним, всего под колеса таксиста (гражданина Киргизии) попали восемь человек. Водитель утверждает, что находился за рулем 20 часов подряд и перепутал педали тормоза и газа. К счастью, обошлось без жертв. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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