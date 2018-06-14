Математики вычислили победителя чемпионата мира-2018

Группа ученых из университетов Германии и Бельгии на основе математических расчетов составила исход чемпионата мира-2018​. При анализе были учтены 100 тысяч различных возможных вариантов развития событий, ВВП стран-участниц, их население, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов, их результаты и многое другое.

Как сообщает ArXiv.org, главными претендентами на победу являются Испания и Германия, имеющие шансы на победу в турнире в размере 17,8 процента и 17,1 процента соответственно. Замкнула тройку фаворитов Бразилия – 12,3 процента. Перспективы сборной России​ математики оценили в 0,1 процента.

Напомним, мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

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