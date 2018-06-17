Матч Коста-Рика - Сербия в Самаре посетили 41432 зрителя

Посещаемость матча ЧМ-2018 Коста-Рика – Сербия (0:1), который прошел в Самаре, составила 41432 зрителя. Стадион "Самара Арена" вмещает 44 918 человек.

Единственный мяч в этой игре забил на 56-й минуте защитник сербов Александр Коларов. Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отыграл весь матч. У костариканцев вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте бывший игрок "Кубани" Маркос Уренья.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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