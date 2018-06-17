17:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Матч Коста-Рика - Сербия в Самаре посетили 41432 зрителя


Посещаемость матча ЧМ-2018 Коста-РикаСербия (0:1), который прошел в Самаре, составила 41432 зрителя. Стадион "Самара Арена" вмещает 44 918 человек.

Единственный мяч в этой игре забил на 56-й минуте защитник сербов Александр Коларов. Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отыграл весь матч. У костариканцев вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте бывший игрок "Кубани" Маркос Уренья.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Коста-Рика - Сербия

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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