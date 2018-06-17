Матч Коста-Рика - Сербия в Самаре посетили 41432 зрителя

Посещаемость матча ЧМ-2018 Коста-Рика – Сербия (0:1), который прошел в Самаре, составила 41432 зрителя. Стадион "Самара Арена" вмещает 44 918 человек.
Единственный мяч в этой игре забил на 56-й минуте защитник сербов Александр Коларов. Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отыграл весь матч. У костариканцев вышел в стартовом составе и был заменен на 66-й минуте бывший игрок "Кубани" Маркос Уренья.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная Сербии (Футбол)
- Бранислав Иванович
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Александр Коларов
- Маркос Уренья