Маруан Феллаини: "Знали, что опасность будет исходить от угловых"

Полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллаини после матча 1/2 финала с Францией (0:1) отметил, что бельгийцы ждали опасность со стандартов. Также он добавил, что нынешней команде есть куда расти.

– Это была тактическая игра, - считает Феллаини. - Угловые, свободные удары - вот возможности забить гол, и они это сделали. Мы знали, что опасность будет исходить от них. У нас были шансы забить, мы больше владели мячом, создавали моменты. Мы очень расстроены.

- Какое будущее у этой команды?

- Нам нужно продолжать, у нас много молодых, хороших игроков. (Игорь НОВИКОВ)

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