Мариу Фернандес: "Сборная России полностью заслужила такую победу"

Защитник сборной России Мариу Фернандес после победы в матче открытия чемпионата мира над Саудовской Аравией (5:0) подчеркнул: соперник не был слабым, это россияне сделали игру такой легкой.

– Великолепный дебют! Последние товарищеские матчи сложились для нас не очень удачно, но мы продолжали работать, – сказал Мариу Фернандес. – Понимали, как важно выиграть этот матч. Мы полностью заслужили такую громкую победу.

– Вас не удивила такая слабая игра соперника?

– Нет, соперник не слабый. Это мы смогли сделать игру такой легкой.

– Не мало ли нападающих у сборной?

– Нет, нам хватает.

– Победа в следующем матче практически гарантирует выход из группы.

– В любом случае нужно уважать соперника. Пока еще мы ничего не добились.

– Что для вас изменилось с тех пор, как играли за "Гремиу"?

– Клуб мне очень помог. Я там возмужал. Правда, делал иногда неправильные вещи. Но теперь изменился – об этом вам тут скажет любой.

– В ЦСКА вы играете немного по-другому...

– Да, в три центральных, здесь же четыре защитника. Но с Самедовым мы неплохо взаимодействуем.

– Вы не жалеете о тех ошибках, что совершали в прошлом?

– Это стало для меня уроком, больше подобного не повторю. Тем более я тогда был молод. ​

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