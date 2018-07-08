Мариу Фернандес: "Многие классные футболисты не забивали пенальти"

Защитник сборной России Мариу Фернандес прокомментировал поражение от Хорватии (2:2, 3:4 – по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

– Мы рады, что так выступили на чемпионате, показали, что мы – бойцы. До чемпионата мира было много критики в адрес сборной, но после первого матча все изменилось, – сказал Фернандес.

– Вы первым пошли утешать Смолова после игры...

– Многие классные футболисты не забивали пенальти. Сейчас просто нужно успокоиться. Мы уже все вошли в историю сборной России, благодаря этому результату.

– После чемпионата мира в российском футболе что-то изменится?

– Надеюсь, что больше детей и вообще людей начнут смотреть на футбол по-другому. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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