Марчена сменит Йерро на посту спортивного директора федерации

Тренер сборной Испании Карлос Марчена займет пост спортивного директора Королевской испанской футбольной федерации, сообщает El Mundo Deportivo. Он занимает должность ассистента спортивного директора "Севильи", а на ЧМ-2018 входил в штаб главного тренера сборной Фернандо Йерро.

Пост спортивного директора федерации до чемпионата мира занимал сам Йерро, однако он был назначен главным тренером за день до старта турнира, поскольку Хулен Лопетеги, принявший "Реал", был отправлен в отставку.

Йерро отказался возвращаться к должности спортивного директора.

Сборная Испании на ЧМ-2018 дошла до 1/8 финала, где уступила России (1:1, пенальти - 3:4).

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