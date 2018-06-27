Марадона в среду посетит матч Сербия - Бразилия

Журналистка Патрисия Вильегас сообщила, что легенда футбола Диего Марадона после матча чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2) вылетел в Москву. 57-летний аргентинец планирует посетить матч между сборными Бразилии и Сербии.

"27 июня 2018 года. 1:08, Россия. Диего Марадона собирается вылететь в Москву", – написала Вильегас в Твиттере.

Ранее появилась информация, что Марадона был госпитализирован после матча. Однако позже эту информацию опровергли.

27 de Junio de 2018. 1:08 am Rusia. Diego Maradona a punto de tomar vuelo para Moscú. pic.twitter.com/KeXMtkP54h – Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.

1:41 am Rusia. A punto de ✈️. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0 – Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.

Источник: Марадону после матча Аргентины отвезли в отель, а не в больницу //

Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге //

Марадона госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина