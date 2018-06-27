03:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Марадона в среду посетит матч Сербия - Бразилия


Журналистка Патрисия Вильегас сообщила, что легенда футбола Диего Марадона после матча чемпионата мира-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2) вылетел в Москву. 57-летний аргентинец планирует посетить матч между сборными Бразилии и Сербии.

"27 июня 2018 года. 1:08, Россия. Диего Марадона собирается вылететь в Москву", – написала Вильегас в Твиттере.

Ранее появилась информация, что Марадона был госпитализирован после матча. Однако позже эту информацию опровергли.

Источник: Марадону после матча Аргентины отвезли в отель, а не в больницу //
Источник назвал причину госпитализации Марадоны в Санкт-Петербурге //
Марадона госпитализирован после матча Нигерия – Аргентина

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